Областной омбудсмен Геннадий Прохорычев сообщил "Вестям", что девочку сразу удочерили. Сейчас малышка чувствует себя хорошо.

Областной омбудсмен Геннадий Прохорычев сообщил "Вестям", что девочку сразу удочерили. Сейчас малышка чувствует себя хорошо.Напомним, 6 июня, рано утром, неизвестный мужчина к стенам владимирского роддома №2. Переноску с ребенком обнаружили прохожие и сразу отнесли в роддом. Девочка пробыла на улице около двух часов. После обследования новорожденную из родильного дома отправили в ОДКБ. Личность мужчины, подкинувшего младенца, установить не удалось, несмотря на то, чтовидеонаблюдения.