Областной омбудсмен Геннадий Прохорычев сообщил "Вестям", что девочку сразу удочерили. Сейчас малышка чувствует себя хорошо.
Областной омбудсмен Геннадий Прохорычев сообщил "Вестям", что девочку сразу удочерили. Сейчас малышка чувствует себя хорошо.
Напомним, 6 июня, рано утром, неизвестный мужчина к стенам владимирского роддома №2. Переноску с ребенком обнаружили прохожие и сразу отнесли в роддом. Девочка пробыла на улице около двух часов. После обследования новорожденную из родильного дома отправили в ОДКБ. Личность мужчины, подкинувшего младенца, установить не удалось, несмотря на то, чтовидеонаблюдения.