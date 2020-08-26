Сейчас электронные визы действуют только в Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке, с 2021 года их должны ввести по всей стране.

26 августа в пресс-центре областной администрации состоялась пресс-конференция исполняющего обязанности председателя комитета по туризму Алексея Цыганова. Основная тема встречи – развитие туристической отрасли Владимирской области. В период пандемии турпоток в регион сократился более чем на 30%«Восстановление туристической отрасли произойдёт не ранее, чем в 2021 году», – отметил Алексей Цыганов.Одна из главных задач комитета по туризму - продвижение региона на внешнем рынке.«Въезд во Владимирскую область будет возможен по электронным визам, что может значительно увеличить поток иностранных туристов», – подчеркнул Алексей Цыганов. Сейчас электронные визы действуют только в Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке, с 2021 года их должны ввести по всей стране.