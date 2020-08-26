Любители отечественных сериалов с нетерпением ждут нового телесезона. Совсем скоро на экраны выйдут продолжения популярных проектов Знахарь, В клетке и другие.

Любители отечественных сериалов с нетерпением ждут новоготелесезона. Совсем скоро на экраны выйдут продолжения популярных проектов "Знахарь","В клетке" и другие.Второй сезон сериала "В клетке" снимать только планируют.Как сообщил исполнитель главной роли в картине Павел Прилучный, в новой части поклонникиувидят новую любовную линию. Сейчас продюсеры подыскивают актрису, на рользазнобы центрального персонажа.Напомним, сериал "В клетке" повествует об отце и сыне Евдокимовых.Мужчины возвращаются в родной город из столицы. Главных героев объединяетлюбовь к боям без правил.В середине августа началась работа над вторым сезономсериала "Знахарь". Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Картина повествует о нейрохирурге,который потерял память. Главную роль в теленовелле играет Даниил Страхов. Перваячасть картины получила очень хорошие рейтинги.В скором времени Анна Хилькевич, Настасья Самбурская и СтасЯрушин вернутся на экраны в рамках проекта "Универ. 10 лет спустя". Работа надтеленовеллой началась в первых числах августа. Детали съемочного процесса исценария пока держатся в тайне.Четвертый сезон сериала "Гранд" находятся на стадии постпродакшн.Съемки картины на днях подошли к концу. В новых эпизодах ключевая героиня лентыКсения станет объектом повышенного внимания противоположного пола. В героинювлюбится фермер из соседней деревни.В Санкт-Петербурге работает творческий коллектив картины "Тайныследствия". Киношники готовят к показу 20-й сезон. Из-за пандемиикоронавирусной инфекции процесс создания эпизодов немного осложнился: приходилосьснимать общие сцены порознь, чтобы снизить риск заражения. В новых сериях героиняАнна Ковальчук поселится в загородном доме пожилого преподавателя.