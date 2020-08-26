Достопримечательности Владимирской области попадут на федеральный цифровой сервис для туристов. Для региона- это возможность попасть "на международные рынки".

Достопримечательности Владимирской области попадут на федеральный цифровой сервис для туристов. Для региона- этовозможность попасть "на международные рынки".Главные туристические объекты области включат в платформу Russpass уже в конце октября этого года, сообщает ТАСС. В прошлом году Владимирскую область посетили почти 5 миллионов туристов. Доля московских гостей в турпотоке региона составила около 70 процентов. На данный момент приложение Russpass поддерживает только русский и английский переводы. А в будущем сервис будет доступен ещё на пяти популярных языках.