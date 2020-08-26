Аргентинский футболист отправил в офис клуба факс, в котором сообщил о желании расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

Живая легенда мирового футбола аргентинец Лионель Месси покидает Барселону, за которую играл всю профессиональную карьеру. Знаменитый нападающий официально уведомил клуб о желании расторгнуть контракт.Фанаты команды уже обвинили во всем руководство, в знак протеста они собрались у домашней арены Барсы. В ближайшее время состоится экстренное заседание совета директоров клуба.За Барселону Месси играл последние 16 лет. 10 раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Шесть раз удостаивался премии Золотой мяч.Слухи об уходе футболиста появились только под конец последнего провального сезона. Каталонцы остались без единого трофея, а жирной точкой стало катастрофическое поражение от немецкой Баварии со счетом 2:8.