В объектив очевидцев попалась лиса-экстремал

Кого только не встретишь на дорогах нашего города. Вести уже рассказывали про семейство уток-нарушителей, которые переходили дорогу в неположенном месте, лосей-спринтеров, которые бегали на красный свет.На этот раз в объектив очевидцев попалась лиса-экстремал. Она сидит на переднем пассажирском сиденье, и пренебрегает всеми правилами дорожного движения. Лиса явно не пристёгнута ремнями безопасности и практически наполовину высовывается из окна автомобиля. Но если животным такое поведение простительно, то по отношению к людям карается штрафом. Поэтому не нарушайте ПДД и не забывайте пристёгиваться.Видео группы "Вконтакте" "Типичный Владимир"