Сегодня "Музыкальная экспедиция" даст заключительный концерт.

Сегодня "Музыкальная экспедиция" дастзаключительный концерт.Ее участники преподнесут творческий подарок медикам и ученым Владимирской области за борьбу с коронавирусом. Музыканты выступятв биотехнологическом центре "Генериум" в поселке ВольгинскийПетушинского района. Из-за пандемии количество мест ограничено. Но Вести расскажут о концерте.Напомним, экспедиция стартовала 21 августа. В маршруте этого года были Патриарший сад, Дюкинские карьеры , дом - музей купца Ершова в Гороховце, музейный комплекс в Юрьеве-Польском.