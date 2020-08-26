На Москву обрушилась мощная стихия. Десятки улиц города оказались затоплены, пострадала Третьяковская галерея. Дни.ру собрали видео последствий непогоды.

На Москву обрушилась мощная стихия. Десятки улиц города оказались затоплены, пострадала Третьяковская галерея. "Дни.ру" собрали видео последствий непогоды.Сотрудники Гидрометцентра объявили в среду, 26 августа, оранжевый уровень опасности в столице. До 21 часа в Москве ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер.Как рассказали пользователи социальных сетей, от обильных осадков больше всего пострадали юго-запад, юго-восток и восток столицы. По данным телеграм-канала Baza, проезжая часть Загородного шоссе полностью оказалась под водой.В Новой Третьяковской галерее, расположенной на Крымском валу, протекла крыша. Всех посетителей вывели из залов. Выставки и экспозиции на время закрыли для визита. На сайте музея сообщили, что все эвакуированные получат бесплатные билеты на другой день.Пока не известно, пострадали ли из-за потопа картины. В пресс-службе галереи уточнили, что сотрудники проводят экстренные меры по устранению протечки и делают все возможное для сохранения произведений искусства.Согласно сервису "Яндекс.Пробки", загруженность на московских дорогах сейчас составляет 7 баллов. Ожидается, что к 21 часу этот показатель вырастет до 8 баллов.