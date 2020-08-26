ДТП на Пекинке. 26 августа в пятом часу вечера фура вылетела за пределы проезжей части и врезалась в деревья. Фото и видео с места аварии появилось в социальных сетях. Предварительно, на улице

ДТП на Пекинке. 26 августа в пятом часу вечера фура вылетела за пределы проезжей части и врезалась в деревья. Фото и видео с места аварии появилось в социальных сетях. Предварительно, на улице Растопчина возле дома 3 «А» — 56-летний водитель большегруза Скания — догнал впередистоящую на пешеходном переходе грузовую ГАЗель. От удара отечественную машину отбросило