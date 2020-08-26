Единственная дорога к свалке в Покрове - теперь закрыта для въезда. Администрация Петушинского района пошла на радикальные меры

Очередной этап борьбы с незаконным ввозом московского мусора в Покрове. На этот раз местная администрация решила прибегнуть к кардинальным мерам. Они перекопали дорогу к закрытой свалке. Насколько действенна эта мера в нашем следующем репортаже.Единственная дорога к свалке в Покрове - теперь закрыта для въезда. Администрация Петушинского района пошла на радикальные меры - перекопали дорогу к свалке. Как говорят жители - это единственный способ остановить мусоровозы.Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района: "Разные варианты мы рассматривали, как предотвратить заезд и завоз мусора на территорию района. Но вот, совместными рассуждениями и мыслями, принято решение - перекопали. Администрация уже сейчас на трассе федеральной вывесило банеры предупреждающие о том, что на территории района действует экологический контроль."Покровская свалка считается закрытой с 2016 года. Но машины с московскими номерами местные жители замечали регулярно. В начале июля поток увеличился - до 30-ти машин ежедневно. Как правило, выгрузка отходов происходила после одиннадцати вечера. Люди ночами дежурили на дороге, закрывая проезд. А в конце июля на свалке начался пожар. Весь район накрыло облако из гари и пыли.Ольга Конашкова, местная жительница: "Свалку поджигают ночью, утром просыпаешься, и огромный столб дыма с запахом, отвратительным просто запахом, распространяется на всю окружность".Чтобы не допустить ввоза мусора, у свалки оборудовали передвижной пост ГИБДД. Водителям, которых задерживают, предстоит ответить перед законом. Свалка практически на ежедневном контроле и чиновников, и жителей. В администрации района уверены - совместными усилиями удастся предотвратить экологическую катастрофу.Артём Яковенко"Вести-Владимир" при поддержке пресс службы администрации Петушинского района