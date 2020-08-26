В этом году фестиваль не состоится

Негативные отзывы прошлого года о проведении фестиваля «Медовуха-фест» в Суздале решили его дальнейшую судьбу. Областные власти в лицеисполняющего обязанностипредседателя областного комитета по туризму Александр Цыгановотказались от идеи его проведения.Если делать, на мой взгляд, праздники, то их надо делать более подготовлено, чтобы они более качественно проведены, чтобы не имели такого негатива как по прошлому году», — заявил Цыганов.Кроме того, по словам чиновника, еще неизвестно, будут лии осеньюю разрешены массовые мероприятия.Напомним, рошел в Суздале 2016 годуВ 2017 году наVII Международном туристическом форуме «Visit Russia»и второе местов рамках премии«Золотая столица Золотого кольца», которая была в тот год присуждена Суздалю.