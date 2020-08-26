Многие владельцы квартир уже на протяжении двух лет вынуждены за свой счет снимать жилье. Кто компенсирует им эти затраты?

Обманутых дольщиков вновь пригласили на совещание в Белый дом. Их ознакомили с "дорожными картами" возможных вариантов ввода в эксплуатацию многострадального дома в Коммунаре.Вариантов три. Первый - внести изменения в проект охранной зоны и узаконить два лишних этажа. Второй вариант - доработка и утверждение проекта объединенной охранной зоны объектов культурного наследия. Третий - компенсационные выплаты либо завершение строительства - демонтаж этажей. Если не будет других вариантов, на такой исход событий согласны 80 процентов. Первые два варианта затянут решение проблемы еще как минимум на один год.Василий Анисимов, обманутый дольщик: "Помимо того, что ждали почти два года, еще год ждать. Мы расстроены тем, что не нашлось варианта более быстрого. Мы надеялись, что администрация области и города все-таки что-то изобретут, что позволит нам встретить новый, 2021 год, в собственных квартирах. Но этого не произошло."Многие владельцы квартир уже на протяжении двух лет вынуждены за свой счет снимать жилье. И у обманутых дольщиков возникает вопрос: кто компенсирует им эти затраты? Пока ответа нет.