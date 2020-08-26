Дети ясельного возраста на 99,69 % обеспечены местами в детском саду. К 2021 году очередь будет полностью ликвидирована.

Дети ясельного возраста на 99,69 % обеспечены местами в детском саду. К 2021 году очередь будет полностью ликвидирована.Об этом рассказала на своей пресс-конференции 25 директор Департамента образования Ольга Беляева.Она отметила, что региональный показатель обеспеченности местами в ДОУ детей ясельного возраста выше среднероссийского.- Перед нами поставлена задача к 2021 году ликвидировать очереди в дошкольные образовательные учреждения. Эта задача во Владимирской области решается системно. В прошлом году проблема очерёдности была полностью решена в Суздальском районе, где были построены 2 детских сада на 108 мест каждый: в посёлке Боголюбово и селе Сновицы. Дефицит мест в ясельных группах пока сохраняется в областном центре, но в настоящее время во Владимире строится три детских сада в микрорайонах, которые наиболее в этом нуждаются. Два ДОУ – на 115 и 50 мест – возводятся в микрорайоне Сновицы-Веризино, ещё один сад строится на улице Тихонравова. Их планируется ввести в текущем году. Всего в регионе в этом году будет создано 415 мест для детей до трёх лет, – сообщила Ольга Беляева.Она также анонсировала строительство в 2021 году ещё двух детских садов во Владимире – на улице Тихонравова и в микрорайоне Коммунар.- Таким образом, мы говорим не только о предоставлении возможности детям получать образование, но и о повышении качества жизни населения. В обществе существует новый вектор: женщины хотят делать карьеру. Создание новых мест в детских садах позволяет мамам реализовывать себя. Практика показывает: ясельные группы востребованы. В основном туда отдают детей старше полутора лет, но есть у нас и малыши, которые начинают посещать ДОУ до года, – рассказала Ольга Беляева.