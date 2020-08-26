Подозреваемые с банковской карты заявителя списали более 260 тысяч рублей, а затем в ломбарде расплатились данной картой за покупку ювелирных изделий...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали двух девушек, подозреваемых в хищении денежных средств с банковской карты и мошенничестве с использованием электронных средств платежа», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратился 34-летний приезжий мужчина. Со слов потерпевшего, в районе Комсомольской площади он познакомился с двумя девушками. В процессе общения он передал одной из них свою банковскую карту для покупки еды и напитков, сообщив при этом пин-код. Позже заявитель вызвал такси и поехал домой, забыв свою банковскую карту у девушек. Впоследствии, с его счета были списаны денежные средства в размере свыше 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 13-й Парковой улице задержали подозреваемых. Ими оказались две приезжие девушки в возрасте 18 и 25 лет. Установлено, что подозреваемые с банковской карты заявителя в одном из банкоматов на Краснопрудной улице списали более 260 тысяч рублей, а затем в ломбарде на 9-й Парковой улице расплатились данной картой за покупку ювелирных изделий на сумму около 145 тысяч рублей. Похищенным злоумышленницы распорядились по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража» и статьей 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, для того чтобы не стать жертвой мошенников при пользовании банковскими картами необходимо придерживаться следующих правил:- никому не сообщать пин-, СVC- или CVV- коды банковской карты и различные одноразовые пароли;- в кафе, ресторанах и торговых точках все действия с банковской картой должны происходить в вашем присутствии. В другом случае мошенники смогут получить реквизиты карты или сделать копию при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки;- в случае потери банковской карты сразу же позвонить в банк для ее блокировки - это поможет сохранить денежные средства.Финансовая безопасность в ваших руках.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60