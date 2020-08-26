После того, как потерпевший рассказал обо всем родственникам, он понял, что его обманули, и обратился в органы внутренних дел...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы задержали 23-летнего молодого человека, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилого мужчины.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 86-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что к нему домой пришел неизвестный молодой человек и предложил услуги дезинфекции помещений. Пенсионер согласился обработать свою квартиру, после чего молодой человек прошел в комнату и предупредил, что вначале нужно внести предоплату за услугу в сумме 60 тысяч рублей. На следующий день «дезинфектор» вернулся, установил лампу для проведения необходимых процедур и взял с пожилого мужчины за нее дополнительную плату в сумме 30 тысяч рублей. После того, как потерпевший рассказал обо всем родственникам, он понял, что его обманули, и обратился в органы внутренних дел. Общий материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на 5-й Парковой улице. Им оказался 23-летний ранее неоднократно судимый москвич. Похищенными денежными средствами он успел распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18