Накануне в Муроме состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода-2020".

Накануне в Муроме состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода-2020".Начались соревнования с парада команд от Западного военного округа армии Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая. В парадном строю на реке Ока прошли катера, речные звенья паромов и другая техника. Завершил парад пролёт вертолётов Ми-24.В шести этапах конкурса российским и китайским военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.Конкурс проходит в створах реки Ока, ширина которой в данном месте достигает 500 метров, глубина – до 10 метров, скорость течения - 1,5 метра в секунду.