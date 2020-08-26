Новый коронавирусный учебный год — новые поборы? На что придется складываться родителям из-за пандемии? И что делать тем, кто не готов тратить свои деньги на школьные и детсадовские нужды.

Новый коронавирусный учебный год — новые поборы? На что придется складываться родителям из-за пандемии? И что делать тем, кто не готов тратить свои деньги на школьные и детсадовские нужды. Перед каждым учебным годом на родительских собраниях мамам и папам рассказывают, что нужно приобрести в класс или группу. В разных образовательных учреждениях список необходимого разный. Где-то