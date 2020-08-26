Подкинутая к роддому №2 новорожденная малышка нашла родителей. Девочку удочерила пара из Владимирской области. Напомним, резонансная история произошла в начале июня этого года. Ночью у

Подкинутая к роддому №2 новорожденная малышка нашла родителей. Девочку удочерила пара из Владимирской области. Напомним, резонансная история произошла в начале июня этого года. Ночью у ворот роддома №2 неизвестный мужчина оставил красную люльку. Внутри завернутая в пододеяльник лежала новорожденная девочка. Не желая попасть на камеры видеонаблюдения, мужчина положил ребенка в темном углу территории, и малышку