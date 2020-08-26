Делегация Владимирской области во главе с первым заместителем Губернатора Александром Ремигой принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»

Делегация Владимирской области во главе с первым заместителем Губернатора Александром Ремигой принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Основная тема конгресса, который пройдёт в рамках форума, – «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы».Владимирскую область представляют 7 ведущих оборонно-промышленных предприятий региона. На выставке они демонстрируют образцы стрелкового оружия, системы управления бронетехники и другие виды вооружений, включая робототехнику. Кроме того, наши предприятия привезли собственную гражданскую продукцию: трактора, погрузчики, мототехнику, мотокультиваторы, светодиодные светильники.Как отметил вице-губернатор, участие в форуме «Армия-2020» поможет оборонно-промышленным предприятиям области эффективнее осваивать выпуск гражданской продукции. Увеличение её доли на предприятиях ОПК – одна из главных задач на ближайшее время.- Президент поставил задачу максимально задействовать потенциал оборонно-промышленных предприятий для создания высокотехнологичной гражданской продукции. Отмечу, что в ОПК Владимирской области входит 23 предприятия, из которых 15 – промышленных и 8 научных организаций. Объём отгружаемой ими продукции составляет около 13 процентов. Мы должны создать все условия, чтобы оборонно-промышленный комплекс региона постепенно расширял производство продукции гражданского назначения», – подчеркнул Александр Ремига.Отметим, что к настоящему моменту во Владимирской области диверсифицировали своё производство около 20 предприятий ОПК, в их числе Ковровский электромеханический завод, Муромский приборостроительный завод, Владимирское производственное объединение «Точмаш» и Завод им. В.А. Дегтярёва.- Завод имени Дегтярёва производит широкий спектр вооружения уже более 100 лет. Предприятие также выпускает гражданскую продукцию: мотоциклы, мотоблоки, снегоуборщики. Это пример качественной диверсификации, к которой должны прийти все предприятия оборонно-промышленного комплекса региона», – уверен директор Департамента экономического развития Александр Ярошевский.