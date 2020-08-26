Глава концерна Конкорд Евгений Пригожин намерен сделать все необходимое в правовом поле для взыскания долга в 88 млн рублей с иноагента Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и Любови Соболь. При этом предприниматель заверил, что мир увидит, каким образом Навальный и его прихлебатели добывали свою информацию, как искажали и фальсифицировали ее.

Глава концерна "Конкорд" Евгений Пригожин намерен сделать все необходимое в правовом поле для взыскания долга в 88 млн рублей с иноагента Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и Любови Соболь. При этом предприниматель заверил, что "мир увидит, каким образом Навальный и его прихлебатели добывали свою информацию, как искажали и фальсифицировали ее".Пресс-служба "Конкорда" начала получать множество запросовот журналистов по поводу долга ФБК и его представителей перед "Московскимшкольником", который накануне выкупилбизнесмен. Так, корреспондент "Страны Советов on-line" спросил, каковыдальнейшие планы Пригожина."Я очень надеюсь, чтоНавальный останется жив. Иначе не с кого будет "отрезать мясо по кусочку". СЛюбой Соболь мы договоримся, хотя некоторые предлагают взять ее в сексуальноерабство", – передаёт ответ предпринимателя пресс-служба "Конкорда".Что касается ФБК, Пригожин намеревается предпринять всеюридические действия, чтобы взыскатьдолг и раскрыть, как сотрудники фонда добывали и перевирали информацию.Кроме того, предприниматель планирует выяснить, кто являлся заказчиком фейковыхрасследований.Глава "Конкорда" подчеркнул, что смерть Навального не нужнани власти, ни его политическим врагам. Пригожин назвал его самовластнымпсихически неуравновешенным человеком и отметил, что Навальный потерял довериедаже своих соратников. По мнению бизнесмена, есть всего две версии случившегосяс блогером."Первая – еслиотравили, то по заказу его собственных зарубежных хозяев, включая его"генетических отца и мать" – Ходорковского и Обаму. Второе и самое вероятное,что произошло – это Навальный напился самогона и обожрался антидепрессантами,отчего и впал в кому", – резюмировал Пригожин.