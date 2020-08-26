Продолжают дезинфицировать места массового скопления людей — несмотря на то, что ежедневных прирост заболевших коронавирусом в разы меньше, чем в начале пандемии. Чтобы снизить риск

Продолжают дезинфицировать места массового скопления людей — несмотря на то, что ежедневных прирост заболевших коронавирусом в разы меньше, чем в начале пандемии. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом сотрудники МЧС прибыли на железнодорожный вокзал с целью его дезобработки. Как водится в начале — инструктаж. В полном обмундировании и с помощью ранцевых установок, в которых залит специальный