Уход Александра Лукашенко от власти предрешен. При этом у белорусского лидера есть два варианта, которые позволят ему оставаться в безопасности.

Уход Александра Лукашенко от власти предрешен. При этом у белорусского лидера есть два варианта, которые позволят ему оставаться в безопасности.Президент Белоруссии Александр Лукашенко не особо изобретателен в методах удержания власти. "Последний диктатор Европы" сделал очевидную ставку на силовой метод борьбы с политическими оппонентами.Знаменитый российский профессор истории Валерий Соловей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что пиршество Батьки будет недолгим. По словам политолога, у Лукашенко есть два варианта, как безопасно уйти от власти.При первом сценарии действующий президент сохраняет свое положение меньше чем на год, после чего выполняет требования Координационного совета оппозиции и объявляет о досрочных выборах. Лукашенко необходимо договориться об интеграции России и Белоруссии, чтобы получить поддержку Кремля.Второй вариант подразумевает то, что Александр Григорьевич продолжает гнуть свою линию на протяжении некоторого времени, но в определенный момент под давлением цивилизованного общества запускает досрочные выборы по состоянию здоровья.Соловей подчеркнул, что Лукашенко может быть уверен в собственной безопасности лишь в том случае, если это будет гарантировано новым лидером Белоруссии и Кремлем. При этом стоит учитывать, что, по некоторой информации, Батька утратил доверие Путина. Если Лукашенко продолжит уходить от соглашений с российским главнокомандующим, его политическая карьера приблизится к завершению, резюмировал Соловей.