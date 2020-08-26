«Ростелеком» завершил второй этап строительства сети GPON во Владимирской области. Провайдер обеспечил оптическим доступом еще 26 сельских населенных пунктов в 11 районах области . Cпециалисты

«Ростелеком» завершил второй этап строительства сети GPON во Владимирской области. Провайдер обеспечил оптическим доступом еще 26 сельских населенных пунктов в 11 районах области . Cпециалисты компании проложили более 200 километров волоконно-оптических линий связи, таким образом цифровые сервисы провайдера стали доступны еще для 10 тысяч домохозяйств. Технология GPON дает возможность одновременного подключения нескольких цифровых услуг по