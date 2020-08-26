Пьете ли вы водку на Новый год?
- Не понял вопроса... - 13 %
- В каком смысле? - 18 %
- Обычную водку? - 23 %
- Как понять "пьете водку"? - 22 %
- Все вышеперечисленное - 24 %
Что на Новый год вы будете пить - водку или шампанское?
- Шампанское - 100 %
- Водку - 100 %
Когда вы будете встречать Новый год?
- С 31 на 1-е - 10 %
- С 31 на 5-е - 50 %
- С 25 на 5-е - 20 %
- Не от меня зависит - 20 %
Как вы думаете, сколько процентов людей встречают Новый год так же, как и вы?
- 40 % - 60 %
- 60 % - 40 %
Помните ли вы ваш первый Новый год?
- Да - 70 %
- Нет, помню! - 20 %
- Я и последний-то не помню - 10 Что вам дарят на Новый год чаще всего? (опрос среди мужчин)
- Носки - 50 %
- Галстуки - 50 %
- Другое - 0 %
Что
еще анекдот!