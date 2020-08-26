Инвестор согласился, что на бывших землях совхоза "Вышка" возможно иные объекты, кроме жилья.

Инвестор согласился, что на бывших землях совхоза "Вышка" возможно иные объекты, кроме жилья.Представители собственника сообщили, что компромисс возможен. В частности, уже подготовлены предпроектные предложения о создании на пустыре детского развлекательного парка с комплексом аттракционов, а по сути - зоны отдыха жителей, которая станет продолжением парка «Дружба», сообщила пресс-служба горадминистрации.Инвесторы готовы к обсуждению «начинки» проекта, необходимого жителям быстрорастущего микрорайона. По замыслу проектировщиков, в новом развлекательном парке, в зависимости от пожеланий владимирцев, можно создать прогулочные и велосипедные дорожки, спортивные площадки, беговые маршруты и роллерную трассу, фуд-корты, пункты проката спортивного инвентаря и, разумеется, комплекс аттракционов, в том числе водных, с элементами современного аква-парка.На встрече с жителями инвесторы распространили анкеты, чтобы получить более точную информацию о предпочтениях горожан. Народный опрос поможет определиться с наполнением и востребованностью рекреационных зон детского парка, а следовательно, рассчитать сроки окупаемости дорогостоящего проекта.Участники обсуждения подчеркнули, что начавшийся диалог должен объединить планы развития города, пожелания горожан и инвестиционные возможности инвестора.