Какие еще рекомендации направил областной департамент образования школам региона, и как "гибкий график занятий" будет действовать на практике. Рассказывает Ольга Беляева.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2020-s-kakimi-ogranicheniyami-nachnetsya-uchebnyj-god.html" target="_blank">С какими ограничениями начнется учебный год?</a> - Какие еще рекомендации направил областной департамент образования школам региона, и как "гибкий график занятий" будет действовать на практике. Рассказывает Ольга Беляева.
[url=https://33live.ru/novosti/26-08-2020-s-kakimi-ogranicheniyami-nachnetsya-uchebnyj-god.html]С какими ограничениями начнется учебный год?[/url] - Какие еще рекомендации направил областной департамент образования школам региона, и как "гибкий график занятий" будет действовать на практике. Рассказывает Ольга Беляева.