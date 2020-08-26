Аудит выявил расходование бюджетных средств не помогло решению кадровой проблемы в больницах и поликлиниках региона.

Аудит выявил расходование бюджетных средств не помогло решению кадровой проблемы в больницах и поликлиниках региона.В официальной информации от СП сказано: "На август 2020 года на региональном уровне не определен порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам на работу в сельские населенные пункты, расположенные на удаленных территориях. Что не соответствует условиям предоставления субсидии из федерального бюджета на осуществление указанных выплат. И создает риск неосвоения средств федерального бюджета в сумме 24,8 млн.руб. А также увеличивает сроки ожидания для лиц, имеющих право на такие выплаты".Отмечен и недостаточный уровень внутриведомственного контроля со стороны департамента здравоохранения Владимирской области за предоставлением в первом полугодии 2020 года мер поддержки при ипотечном жилищном кредитовании медицинским работникам.Кроме того, аудиторы констатировали: «... ежегодно возрастающий отток медицинских кадров нивелирует результаты работы департамента здравоохранения и государственных учреждений здравоохранения Владимирской области по привлечению медицинского персонала».По сути, наблюдается сокращение количества занятых ставок на 9,6% в 2019 году по отношению к уровню 2015 года. Это вызвано не только сокращением числа работающих физических лиц, но и снижением коэффициента совместительства медицинских работников.В итоге, только из 9 установленных показателей в анализируемом периоде (2015-2019 годы) только 3 имеют заданную динамику, что не позволило признать деятельность департамента здравоохранения Владимирской области по кадровому вопросу эффективной.