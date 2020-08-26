Автоинспекторы провели рейдовое мероприятие в городе Владимире.

В целях профилактики и недопущения случаев перевозки детей без использования специальных удерживающих устройств, контроля за безопасностью юных пассажиров, а также проведения соответствующей разъяснительной работы с водителями, сегодня в утренние часы около детских садов 16, 110 и 127 города Владимира сотрудниками отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции было проведено рейдовое мероприятие.За час полицейские проверили более 80 транспортных средств. Большинство водителей уверенно констатировали сотрудникам полиции, что их ребенок находится в автокресле, а значит, перевозка осуществляется согласно правилам.Но не все водители оказались законопослушными. Трое родителей пренебрегли правилами безопасной перевозки детей и перевозили маленьких пассажиров, не пристегнув ремнём безопасности, или без детских удерживающих устройств. В отношении правонарушителей были составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и наложен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.С нарушителями были проведены профилактические беседы, во время которых сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о правилах перевозки детей в салонах автомобилей, подчеркнув, что перевозить ребенка вне детского удерживающего устройства крайне небезопасно, пренебрежение мерами безопасности может привести к серьезным последствиям. При столкновении или резком торможении вес ребенка возрастает в несколько раз, и в момент ДТП лучше всего защищают маленьких пассажиров детские удерживающие устройства.Профилактическая работа по соблюдению водителями требований к перевозке детей будет продолжена в дальнейшем. Главное – это безопасность наших детей, забота о них, воспитание грамотными участниками дорожного движения.