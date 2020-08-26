В Сети распространились сообщения о том, что белорусская оппозиция предложила закрыть границу с Россией. Политик Светлана Тихановская прокомментировала эти данные.

В Сети распространились сообщения о том, что белорусская оппозиция предложила закрыть границу с Россией. Политик Светлана Тихановская прокомментировала эти данные.На прошлой неделе президент Александр Лукашенко созвал совещание Совета безопасности, где раскрыл задачи оппозиции. По словам политика, если к власти придут его противники, то отношения Белоруссии и России сильно изменятся.Лидер заявил, что оппозиционеры хотят повсеместно запретить русский язык. В школах и детских садах будут говорить только на белорусском. Кроме того, они планируют разорвать соглашения с Россией о Союзном государстве и закрыть границу.Политик сообщила, что оппозиция не собирается вступать в конфликт с Москвой. В интервью польскому изданию Onet бывший кандидат на пост президента Белоруссии назвала заявление Лукашенко о закрытии границ "чепухой".Накануне, 25 августа, политик . По словам Светланы Тихановской, революция несет демократический характер. Народ борется за право выбирать своих лидеров и самим определять будущее.17 Авг 2020 в 1:20 PDTНапомним, вот уже третью неделю в Белоруссии не утихают массовые беспорядки. В крупных городах проходят акции протеста, на нескольких заводах начались забастовки. Президент Александр Лукашенко пообещал привлечь всех провокаторов к ответственности.