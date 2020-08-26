В Боголюбово на трассе М-7 загорелся КАМАЗ. Возгорание в грузовом автомобиле произошло прямо на проезжей части, в момент движения, поэтому водитель с трудом успел припарковать машину ближе к

В Боголюбово на трассе М-7 загорелся КАМАЗ. Возгорание в грузовом автомобиле произошло прямо на проезжей части, в момент движения, поэтому водитель с трудом успел припарковать машину ближе к обочине. Происшествие случилось в районе улицы Ленина, рядом с домом №97. На место пожара экстренно выехали расчеты огнеборцев. Возгорание началось в кабине водителя, и к моменту приезда