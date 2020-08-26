Больной был вынужден приобретать жизненно важные лекарства за свой счет

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя, больного диабетом. Мужчине по показаниямрекомендовано применение лекарств, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. Лекарства больной имеет право получать бесплатно за счет средств регионального бюджета.На протяжении 2017- 2018 гг. пациенту регулярно выписывались рецепты, но далеко не все из них были обеспечены, в том числе по причине отсутствия лекарств в аптеке. Больной был вынужден приобретать их за свой счет и потратил на это около 4 тыс. рублей. По данному факту городской прокуратурой направлено в суд исковое заявление о взыскании в пользу заявителя денежных средств в счет возмещения расходов на приобретение лекарственных препаратов. В ходе рассмотрения дела представитель лечебного учреждения исковые требования признал в полном объеме.До вступления решения суда в законную силу ответчиком выполнены обязательства, возложенные на него судом в добровольном порядке, права гражданина восстановлены.