Уже совсем скоро будут подведены итоги ежегодного конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области".

Уже совсем скоро будут подведены итоги ежегодного конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области".Село Приклон Меленковского района знаменито сельхозпредприятием «МелАгро» под руководством А.П. Синицына. Оно занимающееся картофелеводством и зерновым семеноводством. Предприятие активно использует передовые технологии и технику. В селе отличный Дом культуры.Славится село Михайло-архангельским храмом и парком при храме, где у подножия течет речка Унжа.В старину Приклон являлся имением помещиков Названовых. Из них более всего известен последний – отставной штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка Николай Никитич Названов, герой сражений с наполеоновской армией при Аустерлице и Фридланде, награжденный золотой шпагой «За храбрость». Названов, выйдя в отставку, служил Меленковским предводителем дворянства и держал у себя в имении крепостной театр, на приме которого в итоге и женился!- В кризисном центре помощи при Михаило-Архангельском храме села Приклон на базе воскресной школы в рамках нового проекта «Школа» проводятся два раза в неделю занятия по русскому языку и математике. С отстающими по школьной программе детьми из многодетных и малообеспеченных семей бесплатно занимается репетитор два раза в неделю. Группы небольшие, это дает возможность учителю уделить внимание каждому ребенку и восполнить пробелы в его знаниях. Еще в селе живет мастер по плетению лозой и другими материалами ,который передает свой опыт подрастающему поколению, рассказал Айтуган Текегалиев координатор партийного проекта «Российское село» во Владимирской области.А Войново того же Меленковского района удивило деревянным храмом Спаса Нерукотворного, построенного (внимание!) в 1926 году!Это дружное и красивое село. В нем хороший Дом культуры с библиотекой и зрительным залом. Со спортивной площадкой с тренажерами, воротами для минифутбола, баскетбольными щитами и второй площадкой - детской игровой. Как раз в день смотра отмечался день рождения одного из старожилов села, который 37 лет проработал в сельском хозяйстве. На празднике в его честь, организованном прямо на улице, играла гармонь.Еще одно село Меленковского района, оно называется Кулаки. Никольская церковь, которую восстановили жители поражает своим видом. В селе живут умельцы, которые режут по дереву, выращивают виноград и делают вино, пишут картины. Здесь отличный клуб и концертная программа, подготовленная работниками клуба порадовала членов конкурсной комиссии. В клубе организована выставка творчества жителей, а также музей старины.Напомним, что на ежегодный конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области 2020» были поданы 99 заявок.Председатель оргкомитета Вячеслав Картухин отметил, что за годы своего существования конкурс стал поистине народным. Он по традиции проводится по инициативе регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Итоги планируется подвести в сентябре.