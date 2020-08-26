Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов ожидает повышения уровня заболеваемости COVID-19 осенью. Однако это не станет новой волной эпидемии. Чуланов ..

Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов ожидает повышения уровня заболеваемости COVID-19 осенью. Однако это не станет новой волной эпидемии.Чуланов пояснил, что рост числа заражений будет связан с началом учебного года и возобновлением работы школ и университетов. Специалист прогнозирует, что из-за формирования новых учебных и рабочих коллективов рост заболеваемости составит порядка 10-20%, что не сопоставимо с масштабами эпидемии, которую страна пережила весной, передает телеканал "".