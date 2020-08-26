"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора нападения в столичном аэропорту Внуково", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа города Москвы при участии линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково задержан житель Тюменской области, подозреваемый в разбойном нападении на совладельца сети ресторанов быстрого питания.Предварительно установлено, что осенью прошлого года злоумышленник совместно с соучастниками предложил предпринимателю поехать на деловую встречу с возможным инвестором в город Юрмала Латвийской Республики. Приехав в назначенное место, подозреваемые распылили в лицо потерпевшему жидкость из баллончика и связали его. Угрожая применением насилия, они похитили мобильный телефон, ноутбук, а также заставили бизнесмена перевести им денежные средства со своего банковского счета, после чего скрылись. Сумма материального ущерба превысила четыре миллиона рублей. По возвращении в Россию потерпевший обратился в правоохранительные органы.Следственным управлением УВД по Юго-Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора нападения в столичном аэропорту Внуково. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что задержанный неоднократно изменял свои персональные данные.По имеющейся информации, злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичных нападений на коммерсантов на территории европейских стран.В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание остальных соучастников противоправного деяния», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.