Суд в Мурманске вынес решение в пользу бывшей чиновницы областного минобразования Лилии Хоруженко, которая сбила 12-летнего ребенка два года назад. Семью мальчика обязали выплатить ей чуть ..

Суд в Мурманске вынес решение в пользу бывшей чиновницы областного минобразования Лилии Хоруженко, которая сбила 12-летнего ребенка два года назад. Семью мальчика обязали выплатить ей чуть больше 27 тысяч рублей за поврежденный автомобиль.Хоруженко сбила ребенка, когда тот ехал на велосипеде. Ее машина была поцарапана, а одно из зеркал было разбито. Мальчику же ударом выбило несколько зубов, он получил множество ушибов, перелом челюсти и сотрясение мозга. Семья ребенка не стала подавать суд и занялась его лечения. А вот Лилия решила возместить причиненный ее имущество ущерб, сообщаетОтец мальчика сообщил, что семья не имеет претензий к решению суда, поскольку в ДТП были виноваты оба участника.