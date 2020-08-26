27-летняя муромлянка пострадала 24 августа в 19.50 на пешеходном переходе у больницы №3.

27-летняя муромлянка пострадала 24 августа в 19.50 на пешеходном переходе у больницы №3.«Водитель автомобиля «Вольво-ХС90» 1999 года рождения допустил наезд на пешехода 1993 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщил порталу Муром 24 старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области Михаил Маслов.С рваной раной правого бедра пострадавшая помещена в стационар.Напомним, что похожая . Девочки-подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель Лады Гранты не успел вовремя среагировать на их появление. Состояние одной из пострадавших 15-летних девочек остается тяжелым. В выходные школьницу на реанимобиле перевезли в столичную клинику