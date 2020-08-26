К совершению преступления оказался причастен бывший работник организации.

22 августа текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что из подсобного помещения деревообрабатывающего предприятия, расположенного в городе Муроме, похищено имущество: электродвигатель и пеногенератор. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила более 12 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на прилегающей территории. В результате был установлен и задержан подозреваемый, 38-летний местный житель, ранее работавший в данной организации.Фигурант в хищении сознался, пояснив, что, зная где лежит ключ от подсобного помещения, проник внутрь и похитил имущество. Пеногенератор он успел продать, а электродвигатель был изъят полицейскими.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).