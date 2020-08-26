На реке Ока состоялось состязание российских и китайских понтонеров в рамках конкурса «Открытая вода-2020» .

В этом году традиционный конкурс понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр во Владимирской области открылся необычным мероприятием. По Оке прошел совместный водный парад команд от Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая.На Оку вышла российская техника: речные звенья паромов, катера и другие плавсредства. А в чистое небо над рекой вылетели вертолёты Ми-24.По информации пресс-службы Западного военного округа, понтонно-переправочные подразделения Народно-освободительной армии Китая приняли участие в состязании. Они соревновались с командой 45-й отдельной инженерной бригады Западного военного округа, базирующейся в Муроме. Всего в соревнованиях участвовало порядка 70 солдат и офицеров. Они проходили шесть этапов состязания, организуя переправу боевой техники с помощью плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.Пресс-служба Западного военного округа пояснила что в 2020 году конкурс проводится в условиях повышенных противоэпидемиологических мер:.