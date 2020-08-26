Самоизоляция как повод для появления новой формы творчества. На базе Дома культуры в Черкутино при поддержке регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» прошел областной

Самоизоляция как повод для появления новой формы творчества. На базе Дома культуры в Черкутино при поддержке регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» прошел областной интернет-конкурс среди Домов культуры «Черкутинская ОКрошка». Участники делились видеоработами о своей малой Родине. Среди победителей – работа Малыгинского филиала районного дома культуры Ковровского района. Видеоролик под названием «Иллюстрированный радиоспектакль «Петрушка –