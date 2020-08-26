В Петушинском районе развернулся очередной этап борьбы с незаконным ввозом московского мусора

Очередной этап борьбы с незаконным ввозом московского мусора в Покрове. Эти кадры мы получили только что из Петушинского района. На этот раз руководство района по просьбе жителей пошло на радикальные меры - перекопали дорогу к закрытой свалке. Насколько действенна эта мера ? подробнее расскажем в итоговом выпуске в 21.05