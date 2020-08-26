В Петушинском районе развернулся очередной этап борьбы с незаконным ввозом московского мусора
<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2020-v-pokrove-radikalno-perekryli-dorogu-moskovskomu-musoru.html" target="_blank">В Покрове радикально перекрыли дорогу московскому мусору</a> - В Петушинском районе развернулся очередной этап борьбы с незаконным ввозом московского мусора
[url=https://33live.ru/novosti/26-08-2020-v-pokrove-radikalno-perekryli-dorogu-moskovskomu-musoru.html]В Покрове радикально перекрыли дорогу московскому мусору[/url] - В Петушинском районе развернулся очередной этап борьбы с незаконным ввозом московского мусора