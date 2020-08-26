В Собинском районе на территории сразу нескольких населенных пунктов разворачивается строительство социальных объектов по программе комплексного развития села.

В Собинском районе на территории сразу нескольких населенных пунктов разворачивается строительство социальных объектов по программе комплексного развития села. В поселке Ставрово обещают, наконец, отремонтировать физкультурно-оздоровительный центр, а в селе Рождествено построить новый Дом культуры. Подробно о других проектах - Нина Глизница.Тут проходит вся спортивная жизнь Ставрово. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса ждёт реконструкции уже 25 лет. Рядом - недостроенный бассейн. Пловцам негде тренироваться и сдавать нормы ГТО. На ремонт центра Ставрово получило 120 миллионов рублей.Лариса Никишина, директор ставровской средней общеобразовательной школы: "Что такое плавательный бассейн? Это, во-первых, здоровье. А учитывая, что наши ребята занимаются спортом, им нужно расслабляться и восстанавливаться. Во-вторых, это безопасность, потому что мы должны, мы обязаны детей научить плавать."Иван Котов, житель п. Ставрово: "Каждый год проходит сдача ГТО и проблема: "Где плавать?". Мы всегда арендовали бассейн в Рождествено и туда ездили... В связи со стройкой, наконец-то, появится возможность плавать и никуда не ездить. Это сэкономит средства и, безусловно, даст рывок в спорте."Федеральная программа "Комплексное развитие сельских территорий" была разработана при активном участии партии "Единая Россия". Заявки на участие представили 74 региона. От Владимирской области строгий конкурсный отбор прошёл Собинский район: сёла Рождествено, Ельтесуново и посёлок Ставрово.Александр Разов, глава администрации Собинского района: "Здесь будет современный плавательный бассейн на 4 дорожки с хамамом, сауной, рекреацией, фитнесом... Мы на себя берём заботу о несовершеннолетних, малоимущих и многодетных семьях. Вход будет бесплатный."В программе 344 проекта со всей страны. Субсидии выделены на сумму около 45 миллиардов рублей. Большая часть - из федерального бюджета. В следующем году жители села Рождествено получат новый Дом культуры.Алла Пахтанова, глава администрации Рождественского сельского поселения: "Проект нашего Дома культуры отобрали в программу Министерства сельского хозяйства на следующий год. И мы надеемся, что у нас будет новый Дом культуры."Стоимость - 35 миллионов рублей. Также в Рождествено уже есть новая набережная по программе "Благоустройство сельских территорий".Ольга Чурашкина, житель села Рождествено: "Наконец-то появилось здесь место, где можно действительно отдохнуть, пройтись по набережной, прогуляться хоть вечером, хоть днём. Дети здесь постоянно гуляют, играют на самокатах, на велосипедах."Газовую котельную построят для дома культуры в Ельтесуново. Район и дальше будет бороться за государственную поддержку. Проекты уже есть.Александр Разов, глава администрации Собинского района: "Мы не стоим на месте. У нас еще таких проектов социальных примерно на 1 млрд рублей. Мы и в дальнейшем будем участвовать в различных федеральных программах, в том числе и по линии Минсельхоза. В перспективе - строительство нового кнализационного коллектора от Лакинска до Собинки , который спасёт 16 км поймы реки Клязьмы."В планах и строительство двух домов культуры в посёлке Колокша и деревне Курилово. Ещё один проект - в Лакинске. Новая школа на 500 учеников позволит уйти от второй смены. Но главное для района - программа газификации. Газ хотят провести сразу в несколько поселений.Нина Глизница"Вести-Владимир" .