В Судогодском районе сгорело 2 дачных дома. Происшествие случилось в деревне Клины, пожарные выехали на место после звонка очевидцев незамедлительно. По прибытии на место выяснилось, что

В Судогодском районе сгорело 2 дачных дома. Происшествие случилось в деревне Клины, пожарные выехали на место после звонка очевидцев незамедлительно. По прибытии на место выяснилось, что огонь распространился на площади в 240 кв. м. Ликвидировали возгорание 6 единиц техники и 16 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.