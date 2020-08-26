На аллее, ведущей к заводу ОСВАР, стоят аккуратно подстриженные кусты, украшенные ... использованными одноразовыми медицинскими масками

В Вязниках, на аллее, ведущей к заводу ОСВАР, стоят аккуратно подстриженные кусты, украшенные ... использованными одноразовыми медицинскими масками. По всей видимости, работники предприятия, возвращаясь со смены, не утруждают себя тем, чтобы донести использованное средство защиты хотя бы до ближайшей урны, а развешивают их на кустах. Этот,, «памятник человеческому свинству» ко всему прочему может представлять потенциальную опасность. Ведь маска может попасть в руки ребенку, не говоря уже о том, что по отношению к использованным средствам индивидуальной защиты в период пандемии применяется особая схема утилизации, рекомендованная Роспотребнадзором.А именно: использованную маску необходимо снять, разрезать на на несколько частей (это поможет предотвратить ее дальнейшую перепродажу), положить в отдельный, герметично закрытый пакет и оставить на трое суток. За это время вирус на поверхностях может погибнуть. После чего маска выбрасывается с бытовым мусором.Фото "Вязники.рф"