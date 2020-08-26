Местный житель обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств платежа и краже.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).В начале мая текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратился житель города Вязники с заявлением о принятии мер к розыску его банковской карты, которая пропала у него при неизвестных обстоятельствах.В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что потерпевший сам отдал банковскую карту приятелю, чтобы тот купил продовольственных товаров на сумму не более 1500 рублей, но впоследствии забыл об этом. Знакомый, воспользовавшись ситуацией, отдавать карту владельцу не спешил и расплачивался ей за покупки товаров в различных магазинах города. В результате потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 29 тысяч рублей.Также сотрудники полиции установили, что обвиняемый причастен к хищению имущества из квартиры по улице Ленина города Вязники. 1 августа текущего года мужчина проник в квартиру, зная, что она пустует, откуда похитил имущество. Владельцу был причинен материальный ущерб на сумму 11 тысяч рублей.Следствием собрана достаточная доказательная база причастности обвиняемого к совершению указанных преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.