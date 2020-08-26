Все подробности в ближайшем выпуске "Вести-Владимир" на телеканале "Россия 1". В 14.30. Не пропустите!

Все подробности в ближайшем выпуске "Вести-Владимир" на телеканале "Россия 1". В 14.30. Не пропустите!Два этажа преткновения. Какие варианты предлагают обманутым дольщикам дома в Коммунаре?Первое сентября не за горами. Как пройдёт День знаний и какие нововведения ждут школьников в этом году?Чем богата земля русская? Суздаль продолжает удивлять археологов уникальными находками.