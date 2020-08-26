Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 26 августа

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 26 августа.Наш регион стоит на третьем месте по приросту новых случаев заболевания коронавирусом. С коэффициентом 0,4. Это третье место. Вместе с Владимирской областью в группу вошлиРеспублика Тыва, Калужская область, Республика Северная Осетия, Рязанская область, Чувашская Республика,Республика Марий Эл, Новосибирская область, Республика БашкортостанМосква, Московская область, Смоленская область, Омская область, Чеченская Республика, Севастопольстоят на первом месте. В этих субъектах индекс новых случаев составил 0,2%На второй строчке рейтинга (0,3%) Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Липецкая область.