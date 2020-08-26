Суровый самец болотного луня оглядывает свои владения в Судогодском районе.

Суровый самец болотного луня оглядывает свои владения в Судогодском районе.- Он явно очень недоволен, что мы в них вторглись, прокомментировал автор фотографии, которые опубликовал в пабликеЭто довольно крупный хищник - значительно крупнее вороны. А по сравнению с другими лунями — крупный и ширококрылый. Вершины крыльев притуплены больше, а «пальцы» из маховых перьев развиты лучше, чем у других луней. Длина тела 48–56 см, масса самцов до 670 г, самок — до 800 г, размах крыльев 110–142 см.Издает визгливый клёкот, гнусавые и писклявые звуки. Самец при токовании издаёт двусложные крики «квя-кви», при беспокойстве у гнезда самка частит «кюкю-кю-ку». Птенцы, выпрашивающие корм, монотонно свистят и мяукают.Долгое время считался вредителем в водно-болотных сообществах и интенсивно истреблялся. Примечательно, что само слово "лунь" - древнее и общеславянское - может быть переведено как "грабитель".