25 августа Губернатор Владимир Сипягин провёл новое совещание по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома №19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар областного центра.

25 августа Губернатор Владимир Сипягин провёл новое совещание по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома №19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар областного центра.«Дорожные карты» подготовлены по всем вариантам решения вопроса. Первый предполагает внесение изменений в проект охранной зоны в части земельного участка, на котором расположен проблемный дом, благодаря чему могут быть узаконены два лишних этажа дома № 19 на Центральной.Второй вариант – это доработка и утверждение проекта объединённой охранной зоны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Владимира.Третий вариант предусматривает обращение к Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.Представитель дольщиков озвучил итоги голосования: за выплату компенсации по рыночной стоимости квадратного метра проголосовало 2 процента дольщиков, против – 13 процентов. Согласны на такой вариант решения вопроса при отсутствии других вариантов – 80 процентов.Начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия областной администрации Михаил Иванов рассказал о мероприятиях и сроках по каждому из вариантов, о возможных рисках.- Все три варианта развития событий – совершенно самостоятельные пути, и мы для подстраховки будем работать отдельно по каждому из вариантов согласно озвученным «дорожным картам». Кроме того, надо продолжить обсуждение проекта на заседании рабочей группы. На него обязательно надо пригласить жителей, там же будут и архитекторы, и представители Союза строителей, и руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которое и предъявило основные претензии к проекту дома. Всё надо ещё раз обсудить, выслушать аргументы», – подытожил Владимир Сипягин.