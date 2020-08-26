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<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2020-vladimirskie-shkoly-budut-rabotat-v-osobom-rezhime.html" target="_blank">Владимирские школы будут работать в особом режиме</a> - Какие еще рекомендации направил областной департамент образования школам региона, и как "гибкий график занятий" будет действовать на практике. Рассказывает Ольга Беляева.