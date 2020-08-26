Александр Ремига поставил задачу профильным департаментам оперативно реагировать на все изменения в законодательстве, которые происходят на федеральном и региональном уровнях, предлагать на рассмотрение новые меры поддержки для организаций потребител

25 августа первый заместитель Губернатора Александр Ремига провёл совещание с представителями кооперативных организаций Владимирской области. В настоящее время Владкоопсоюз объединяет 42 юридических лица и представляет интересы около 8 тысяч пайщиков. В системе занято 1700 работающих. Среди них 656 работников торговли, 152 пекаря, 66 поваров и кондитеров, 113 работников транспорта.По информации пресс-службы Владимирской области, в системе Владкоопсоюза работает более 350 стационарных магазинов и 7 специализированных автолавок в 3 районах области, действуют 34 предприятия общественного питания.- Оборот общественного питания в прошлом году превысил 150 млн рублей. Объём промышленной продукции – более 220 млн рублей. Основную долю, а это порядка 80 процентов в объёме производства занимает хлеб и хлебобулочные изделия. Кроме того, в 2019 году было закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья на сумму около 246 млн рублей, – подчеркнул Александр Ремига.На совещании были рассмотрены варианты господдержки для дальнейшего развития системы потребительской кооперации. Как отметил первый заместитель Губернатора, одна из возможных форм поддержки – участие организаций потребкооперации в государственной программе развития агропромышленного комплекса Владимирской области.Что касается дальнейшего взаимодействия, Александр Ремига поставил задачу профильным департаментам оперативно реагировать на все изменения в законодательстве, которые происходят на федеральном и региональном уровнях, предлагать на рассмотрение новые меры поддержки для организаций потребительской кооперации. Также будет создана рабочая группа по вопросам поддержки кооперативных организаций региона.