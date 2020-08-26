Российские регионы усиленно готовятся к выборам в региональные и местные органы власти. По итогам голосования 13 сентября должны существенно обновиться губернаторский корпус, а также состав областных и муниципальных заксобраний.

Российские регионы усиленно готовятся к выборам в региональные и местные органы власти. По итогам голосования 13 сентября должны существенно обновиться губернаторский корпус, а также состав областных и муниципальных заксобраний.Опыт соседней Белоруссии показывает, что чистота ипрозрачность выборного процесса сегодня стали стратегическими факторами,влияющими на ситуацию в масштабах всего государства. Как обеспечитьлегитимность результатов выборов и их общественное признание, рассуждаютопрошенные редакцией эксперты."Большая часть преступлений,связанных с нарушением законодательства о выборах, может быть совершена лишьспециальными субъектами: членами избирательных комиссий, кандидатами,уполномоченными по финансовым вопросам и другими лицами, прямо указанными вдиспозициях статей", – говорит профессор Вадим Виноградов, возглавляющийфакультет права НИУ ВШЭ.Именно для них в действующемзаконодательстве предусмотрены статьи 141 и 142 Уголовного кодекса, карающие завоспрепятствование работе избиркомов и осуществлению избирательных правграждан, а также за фальсификацию избирательных документов. За их нарушениепредусмотрены штрафы и лишение свободы на срок до четырех лет."Специалисты, изучающие коррупцию,относят к ней и покупку голосов избирателей во время выборов, учитывая большуюобщественную опасность рассматриваемого деяния – подкупа избирателей, так какэтими действиями подрывается сама идея демократических выборов", – объясняетВиноградов необходимость наказания выборных манипуляторов. Не менее опаснымиявляются и другие "фокусы" из арсенала электоральных злоупотреблений.По мнению эксперта вполнецелесообразным было бы ужесточить санкции за фальсификацию итогов голосования.Это могут быть, например, более крупные, чем сегодня, штрафы или более активноеиспользование в приговорах лишения свободы. Как именно наказывать членовизбиркомов, уличенных в предвыборном и выборном криминале, решать, конечно,законодателю, но то, что сложившаяся на сегодня практика таких наказаний неслишком эффективна, ясно уже всем."На днях партия "Новые люди"подвела итоги регистрации наших кандидатов в региональные заксобрания. Делатьвид, что все хорошо, будет неправильно и несправедливо. В первую очередь, поотношению, к тем кандидатам, которых "зарубили". И тем людям, которые ихподдержали своими подписями. А их в 13 регионах 300 тысяч человек, -председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. – Например, вБелгородской области мы собрали 60 тысяч подписей. Это объективно много. Насготова была поддержать на выборах молодежь, которая обычно голосовать вообще неходит. Но областные власти испугались конкуренции. Там местный губернатор рулитрегионом 26 лет. На год больше, чем Александр Лукашенко в соседней Беларуси.Для губернатора Евгения Савченко любые перемены – это угроза его царствупсевдостабильности. Поэтому "Новых людей" сняли с предвыборной гонки. Снесликак партийный список, так и всех одномандатников".То есть до выборов еще нескольконедель, а первые прецеденты уже налицо. "Новые люди" обратились в суд зазащитой своих интересов, и есть надежда, что российская Фемида успеетотреагировать на этот иск до начала голосования. И вот в этой готовностиотстаивать свои законные права законными средствами эксперты видят главный шанснашей страны на честные выборы."ВРоссии к 2020 году созданы все необходимые условия для того, чтобыизбирательный процесс стал максимально приближен и открыт для каждогогражданина страны: для тех, кто желает принять участие в нём в качествеизбирателя разработаны цифровые решения, которые (хотя и нуждаются в дальнейшемсовершенствовании), расширяют возможности для реализации своих конституционныхправ. Важно понимать, что принятые новеллы должны быть реализованы при полномобщественном контроле, в условиях, когда все участники процесса принимают инесут персональную ответственность", – уверена председатель Общероссийскогообщественного движения "Корпус "За чистые выборы"", исполнительныйдиректор Ассоциации некоммерческих организаций "Независимый общественныймониторинг" и член Общественной Палаты РФ Алена Булгакова.Большоезначение в обеспечении легитимности результатов голосования она придаетинституту общественных наблюдателей, способных не только выявить, но иостановить злоупотребления конкретных членов избиркомов."Институтнезависимого общественного наблюдения – не формальная структура: общественныепалаты при содействии ведущих общественных объединений в интерактивных форматахорганизуют для кандидатов в наблюдатели качественную подготовку к выборам,помогают разбираться в основах и тонкостях избирательного законодательства длятого, чтобы каждый, придя на избирательный участок, мог убедиться лично воткрытости и прозрачности процесса, а также выйти на конструктивный диалог свечными "критиками" выборов, изначально настроенных на дискредитациюголосования", – подчеркнула Алена Булгакова.Напомним,что идея повышения ответственности должностных лиц за фальсификации на выборахне нова. В прошлом году в Госдуму был внесен проект поправок в Уголовныйкодекс, получивший одобрение правительства и Верховного суда. Согласно этому, члены избиркомов только за незаконную выдачу бюллетеня дляголосования должны наказываться штрафом 100 до 300 тысяч рублей или лишениемсвободы на срок до четырех лет. А в случае предварительного сговора группой лицсрок за это деяние увеличивается до пяти лет.Так чтотеперь перед сотрудниками региональных избирательных комиссий стоит простойвыбор – поддаться на уговоры заказчиков фальсификаций и расстаться с крупнойсуммой денег, а то и свободой, или честно выполнить свои обязанности и получитьна выходе честный результат и народное уважение. Выбор, как говорится, за ними.